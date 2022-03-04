Голливудские звезды жертвуют в поддержку Украины 3 млн долларов

10:41 04 Март Киев, Украина

Звездные супруги жертвуют $3 млн для Украины, а голливудская актриса гордится, что она украинка.

Мила Кунис и Эштон Катчер записали видео, где Мила сказала, что она гордится быть украинкой, а ее муж добавил, что гордится быть женатым на украинке. Пара планирует пожертвовать 3 миллиона долларов на гуманитарную помощь Украине. Кроме того, они сами собирают средства, чтобы передать их Украине. Речь идет о 30 миллионах долларов.



Также нас поддержали звезды кинематографа Райан Рейнольдс и его жена Блейк Лайвли, перечислив $1млн на помощь украинским беженцам, которые спасаются от войны после российского вторжения.



Во время церемонии вручения именной звезды на Аллее славы, звезда Шерлока Бенедикт Камбербетч в своей речи выразил поддержку украинцам, назвав российское вторжение «идиотизмом». Майкл Дуглас, американский актер и продюсер, выразил поддержку символическим элементом костюма.



Джеред Лето поддерживал нас в 2014 году, когда получал Оскар и поддерживает сегодня. Фронтмен The Rolling Stones Мик Джаггер и один из легендарных «битлов» Пол Маккартни продемонстрировали свою поддержку Украине и призвали помогать украинцам в тяжелые времена российской агрессии.