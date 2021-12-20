Ярмоленко на Евро забил лучший гол в истории сборной Украины

15:11 10 Декабрь Киев, Украина

Гол, забивший атакующий полузащитник сборной Украины Андрей Ярмоленко в ворота сборной Нидерландов на чемпионате Европы, стал лучшим за 30-летнюю историю национальной команды.

Голосование проводилось Украинской ассоциацией футбола.



За забивший Ярмоленко мяч проголосовало 60% болельщиков. Тогда Андрей сократил счет в матче (1:2), а в целом Нидерланды победили – 3:2.



Тренер Андрей Шевченко, руководивший сборной на Евро-2020, своим голом в ворота сборной России в 1999 году занял второе место. За него свои голоса дал 31% фанатов. Нападающий отличился на последних минутах встречи (1:1) и Украина попала в плей-офф чемпионата Европы.



На третьей строчке с 9% голосов оказался Сергей Ребров. Ему удалось поразить ворота с далекого расстояния в матче чемпионата мира 2006 года с Саудовской Аравией (4:0)