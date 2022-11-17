"Гойда, орки": группа Ногу Свело презентовала новый антивоенный клип

17:43 17 ноября Киев, Украина





В довольно жуткой видеоработе изобразили кровавого президента рф владимира Группа "Ногу свело!" 17 ноября презентовала мультипликационный клип на песню "Гимн обреченных" ("Гойда, орки"), клип был создан российским мультипликатором-оппозиционером Олегом Куваевы, которого знают как автора легендарного мультсериала "Масяня".В довольно жуткой видеоработе изобразили кровавого президента рф владимира путина , вещающего с экранов телевизоров с грязными от крови

руками и лицом.

Лидер группы Макс Покровский прокомментировал премьеру: "Для меня, как для профессионала, самой высокой оценкой этой песни является тот факт, что Олег Куваев откликнулся на предложение о коллаборации и создал свой шедевр. Кстати, из положительных персонажей там только Масяня и Макс, хотя по поводу второго не мне решать".



В клипе также можно встретить мультипликационные версии известных пропагандистов. В частности, маргариту симоньян и дмитрия сисилева,

которые зомбируют россиян через экран.

Кроме того, в клипе показали ряд артистов, которые открыто поддержали путинский режим и кровопролитную войну в Украине. Их в песне называют "скоморохами". Отдельное внимание уделили одиозному актеру ивану охлобыстину. Его пугающие и вместе с тем нелепые крики "Гойда" на

концерте в москве в честь аннексии россией части украинский территорий стали припевом трека, а самого путиниста изобразили жутким монстром.