Глюкозу лишили права въезда в Украину на три года

14:37 07 Август Киев, Украина

Российская поп-артистка Глюкоза, лишена права въезда в Украину сроком на три года, причиной стало нарушение украинского законодательства.

Об этом сообщила пресс-служба Госпогранслужбы Украины в пятницу, 7 августа.

Отмечается, что ограничения введены из-за незаконного посещения артисткой аннексированного Крыма

Гражданка РФ Чистякова (Глюкоза) 6 августа прибыла в Международный аэропорт "Борисполь" из Минска с частным визитом. "Во время оформления пограничники отдельного контрольно-пропускного пункта "Киев" выяснили, что она нарушала украинское законодательство, посещая оккупированный РФ Крымский полуостров", - рассказали в ГПСУ.

За нарушение требований закона Украины россиянке запретили въезд в Украину на три года.