Глюкозу лишили права въезда в Украину на три года

Российская поп-артистка Глюкоза, лишена права въезда в Украину сроком на три года, причиной стало нарушение украинского законодательства.
Об этом сообщила пресс-служба Госпогранслужбы Украины в пятницу, 7 августа.
Отмечается, что ограничения введены из-за незаконного посещения артисткой аннексированного Крыма.
Гражданка РФ Чистякова (Глюкоза) 6 августа прибыла в Международный аэропорт "Борисполь" из Минска с частным визитом. "Во время оформления пограничники отдельного контрольно-пропускного пункта "Киев" выяснили, что она нарушала украинское законодательство, посещая оккупированный РФ Крымский полуостров", - рассказали в ГПСУ.
За нарушение требований закона Украины россиянке запретили въезд в Украину на три года.
"С соответствующим штампом в документе она вылетела обратным рейсом в Беларусь", - резюмировали в погранслужбе.
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