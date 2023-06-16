Глобальная кампания #kidsarenotaweapon: защита прав детей во время войны

10:52 06 июня Киев, Украина

На Михайловской площади в Киеве дети спели: "Россия, оставь нас в покое!". Россия не только депортирует, пытает, калечит и ограничивает права украинских детей, определенные Конвенцией ООН о правах ребенка, но и использует иностранных детей и даже не жалеет своих собственных.

Поэтому к Международному дню защиты детей и Дню памяти детей, погибших в результате вооруженной агрессии российской федерации против Украины альтернативное медиа WAW запустили глобальную кампанию #kidsarenotaweapon и призвали всех неравнодушных продолжать собирать информацию о преступлениях рф против детей, обращаться в МУС, ООН и другие международные инстанции для наказания виновных за лишение детей жизни, нарушение неотъемлемого права на безопасные условия проживания, свободу мысли, образование, семью и тому подобное.

Чтобы привлечь внимание мирового сообщества к военным преступлениям россии против детей, использование их в пропаганде и принудительной депортации 4 июня на Михайловской площади в Киеве WAW вместе с ОО "АРДИС" организовали акцию, к которой пригласили присоединиться ОО "Всеукраинское общественное детское движение "Школа безопасности" и провести для детей мастер-класс по оказанию домедицинской помощи, а также талантливых детей из ансамбля "Планета music", которые исполнили песню Pink Floyd с измененной цитатой: "Hey, Russia, leave the children alone".

В рамках инициативы команда WAW разработали креативы, беря за основу работы художника Бэнкси, которые были сделаны на стенах разбомбленных домов Украины, с добавлением измененной цитаты из указанной песни. Кампания набирает обороты и становится действительно глобальной: посты в поддержку инициативы опубликовали многие инфлюенсеры: дизайнеры Франк Вильде и Андре Тан, телеведущие телеканала 1+1, певицы Карины Аввакумовой и Лиды Ли и многие другие. Тематические акции в поддержку кампании WAW провели партнеры и активисты в Вильнюсе и Милане, Стокгольме, Батуми.

"Сегодня, особенно в Украине, каждый день должен быть Днем защиты детей... Наш моральный долг - привлечь к ответственности абсолютно всех причастных россиян за то, что они сделали миллионы детей вынужденными беженцами, сиротами, искалечили их тела и души", - говорится в пресс-релизе организаторов.

Автор фото Andrew Slipchenko.