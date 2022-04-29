Главный санврач рассказал, когда украинцам отменят маски

В ближайшее время украинцам не грозят прогулки в общественных местах без маски, вопрос об их отмене может стать актуальным только при условии полной иммунизации большей части украинского населения.
Об этом рассказал главный санврач Игорь Кузин.
По его словам, отмену обязательного ношения масок для вакцинированных от COVID-19 в Минздраве не рассматривают.
"Хочу вернуться к тому решению Центра контроля и профилактики болезней - несмотря на то, что они действительно сначала давали такую рекомендацию, затем они внесли коррективы и ограничения относительно ношения масок. И сейчас они возвращаются к базовым требованиям, потому что действительно маски являются обязательными при недостаточном уровне охвата прививками", - объяснил Кузин.
"Мы можем рассматривать (отмену масочного режима. - Ред.) только тогда, когда большая часть населения является вакцинированной и когда есть гарантия, что ни один человек, который снимает маску в общественном месте или месте скопления людей, не имеет риска передать инфекцию", - добавил главный санврач.
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