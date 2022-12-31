Главнокомандующий ВСУ поздравил воинов Украины с праздниками

По словам Главнокомандующего ВСУ, украинцам хватит сил, чтобы одолеть врага. Победа станет началом расцвета нашей страны и концом россии. Свое видеообращение он опубликовал в Telegram.
В своем обращении 30 декабря Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный заявил, что Украина не выбирала войну, но приняла сражение. На плечах украинцев тяжелые испытания и страдания.
Напомним, Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный получил из рук предстоятеля Православной церкви Украины, митрополита Киевского и всея Украины Епифания орден святого великомученика Юрия Победоносца.
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