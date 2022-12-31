Главнокомандующий ВСУ поздравил воинов Украины с праздниками

По словам Главнокомандующего ВСУ, украинцам хватит сил, чтобы одолеть врага. Победа станет началом расцвета нашей страны и концом россии. Свое видеообращение он опубликовал в Telegram.

В своем обращении 30 декабря Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный заявил, что Украина не выбирала войну, но приняла сражение. На плечах украинцев тяжелые испытания и страдания.

"На наших плечах и плечах наших родных - тяжелые испытания, боль и страдания. У этого Рождества вкус слез и цвет крови", - сказал главком, добавив, что нам хватит сил одолеть врага. "В борьбе появляется Нация. Пусть вас, родные, хранит Господь! Пусть наша Победа станет началом расцвета Украины и концом для россии!" - сказал Залужный и поздравил с Новым годом и Рождеством всех военнослужащих, которые сейчас удерживают наши позиции, а также родных и близких наших защитников и защитниц.

Напомним, Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный получил из рук предстоятеля Православной церкви Украины, митрополита Киевского и всея Украины Епифания орден святого великомученика Юрия Победоносца.