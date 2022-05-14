Главная елка страны снимет шляпу перед Николаем

10:05 12 декабря Киев, Украина

По замыслу организаторов, главная елка страны, которая больше ориентирована на детей, должна была выглядеть очень сказочно в огромной шляпе чародея. Но такой замысел не прошел. Теперь шляпу с главной елки в столице планируют снять и заменить ее на уже традиционную звезду.

Причина - недовольство Православной церкви Украины. Ее представители раскритиковали решение украсить елку на Софийской площади в Киеве шляпой. Впоследствии организаторы праздника пообещали ее снять.

"По меньшей мере, удивление вызывает то, почему в независимой демократической стране, вопреки традиционному пониманию, ожиданиям, содержательному наполнению рождественских праздников, без обсуждения с общественностью и религиозным сообществом определяется странная концепция вида главной елки страны, вытесняет христианскую символику и заменяет ее на "сказочно-абстрактную". Мы не можем не обратить на это внимание. Рождественскую звезду традиционно устанавливали на верхушках елок как символ Христа, который рождается, приходит в этот мир. Ведь именно Рождественская звезда озаряла темное небо и сообщала о рождении Сына Божьего. А какой смысл Рождества должен воплощать нынешний главный новогодний и рождественский атрибут страны со шляпой на верхушке", заявили представители ПЦУ.

Организаторы, в свою очередь, обещают, что в канун Святого Николая звезда заменит шляпу.

Напомним, 2 декабря в Киеве на Софийской площади начали устанавливать главную елку страны, ее верхушку украсила шляпа.

Также сообщалось, что 3 декабря в Нью-Йорке возле Рокфеллер-центра на самой известной елке США зажгли огни.