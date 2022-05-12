Главная елка страны не всем пришлась "по вкусу"

16:47 11 декабря Киев, Украина

Представители протестантской церкви Украины, просят мэра столицы вернуть традиционный символ новогодней елки - звезду. 
 
Об этом говорится в обращенииопубликованном на сайте организации, 11 декабря. 
"Выражаем обеспокоенность пренебрежением религиозными чувствами миллионов киевлян и других граждан Украины в результате украшения центральной елки на Софийской площади шляпой вместо традиционной звезды", – заявили в Совете евангельских протестантских церквей Украины.
В Совете считают, что елка должна увенчиваться звездой в память про Рождественскую звезду, "которая вела мудрецов на поклонение новорожденному Христу", а шляпа, которую нацепили на дерево в этом году, воспринимается как "ведьминский атрибут".
 
По мнению организации, "киевские власти обесценивают рождественские символы".
 
В ПЦУ аналогично отреагировали на украшение главной елки страны.
 
Как написал на своей странице в Facebook Иван Сидор из пресс-службы ПЦУ, "ведьминская" шляпа вместо звезды на верхушке дерева не имеет ничего общего с Рождеством и Новым годом.
"К какому празднику мы готовимся? Рождеству или Хэллоуину? Уж если ставите на исторической Софийской площади елку, то нужно иметь здравый смысл и увенчать ее звездой, которая и символизирует Рождество, свет, надежду. А не ведьминскую шляпу, которая с Рождеством и Новым годом ничего общего не имеет", - считает он.
Судя по всему, к экспериментам и креативу в ПЦУ относятся негативно.
"Говорят, креативно? Считаю, что не стоило экспериментировать на главной елке страны. Тем более которая в последнее время стоит на (без преувеличения) святом месте", - написал он.
При этом Иван Сидор отметил, что это исключительно его мнение.