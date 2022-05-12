Главная елка страны не всем пришлась "по вкусу"

Представители протестантской церкви Украины, просят мэра столицы вернуть традиционный символ новогодней елки - звезду.
Об этом говорится в обращении, опубликованном на сайте организации, 11 декабря.
В Совете считают, что елка должна увенчиваться звездой в память про Рождественскую звезду, "которая вела мудрецов на поклонение новорожденному Христу", а шляпа, которую нацепили на дерево в этом году, воспринимается как "ведьминский атрибут".
По мнению организации, "киевские власти обесценивают рождественские символы".
В ПЦУ аналогично отреагировали на украшение главной елки страны.
Как написал на своей странице в Facebook Иван Сидор из пресс-службы ПЦУ, "ведьминская" шляпа вместо звезды на верхушке дерева не имеет ничего общего с Рождеством и Новым годом.
Судя по всему, к экспериментам и креативу в ПЦУ относятся негативно.
При этом Иван Сидор отметил, что это исключительно его мнение.
Добавить комментарий (Появится после модерации)
Комментарии