Глава USAID прибыла в украинскую столицу

13:15 06 октября Киев, Украина

6 октября в Киев прибыла глава Агентства Соединенных Штатов Америки по международному развитию (USAID) Саманта Пауэр


Об этом она сообщила на своей странице в Twitter.
 
"Я только что приехала в Киев, Украина. Это критический момент для украинского народа, ведь он защищает свою свободу от жестоких нападений, освобождает оккупированные земли, готовится к зиме и укрепляет демократические институты и верховенство права", - пишет Саманта Пауэр.

Глава организации подчеркнула, что USAID "с Украиной - сейчас и всегда".