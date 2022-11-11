Глава Украины поздравил Польшу с Днем Независимости
11:54 11 ноября Киев, Украина
Президент Владимир Зеленский записал на польском языке видеообращение по случаю 104-й годовщины восстановления независимости Польши.
Глава государства обратился к "родной Польше", отметив, что его приветствие будет состоять из 104 слов по случаю 104-й годовщины.
"Украина и Польша вместе. Ты наша сестра. Между нами было всякое. Но мы родные. Мы свободны. Когда нашей восстановленной независимости было тридцать, Польша была рядом…Я помню наше общее счастье. Мы радовались вместе. Когда мы снова встретились со старым и общим врагом, Польша - рядом. Украинцы всегда будут помнить это. Будут помнить, как встречали наших. Как помогают нам. Ваши люди - наши союзники. Ваша страна - наша сестра. Ваша дружба - навсегда. Наша дружба - навсегда. Наша любовь - навеки. И мы будем вместе - победителями", - сказал Зеленский.
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