Глава СНБО просит украинцев не жить в напряжении в ожидании ракетных обстрелов
16:50 01 декабря Киев, Украина
Глава Совета нацбезопасности (СНБО)
Алексей Данилов
просит украинцев не жить в напряжении в ожидании следующего массированного ракетного обстрела рф .
Об этом Данилов сказал во время общения с журналистами на Киевском Форуме безопасности 1 декабря.
"Я хочу всех успокоить. Смотрите, когда будет ракетный обстрел, власти обязательно вас будут об этом сообщать. Не нужно жить постоянно в ожидании каких-то неприятностей. Живите своей жизнью. Она и так сложная", – подчеркнул Данилов.
По словам секретаря СНБО, следует очень осторожно анализировать информацию, которую мы сейчас получаем. Он подчеркнул, что враг активно занимается вбросом в информационное пространство. Поэтому в нем также идет война.
"Последние две недели у россиян такая практика, что они рассказывают, когда и где это все будет происходить. Но только официальные сообщения тех источников, которые являются для нас официальными, только им можно верить", - сказал он. Данилов.
Власть осознает то, что осталось у россии (ракетный потенциал - прим ред.) Это уже гораздо меньше, чем было в начале войны.
“россияне сейчас ищут, где они могут что-то взять, но, по информации, которую мы имеем от спецслужб, я не могу сказать, что они у кого-то нашли. У них хватит на определенный промежуток времени, но это не всю жизнь, не верьте распространявшейся в сми информации, что на годы-годы", — сказал Данилов, отвечая на вопросы.
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