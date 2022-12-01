Глава СНБО просит украинцев не жить в напряжении в ожидании ракетных обстрелов

16:50 01 декабря Киев, Украина

Глава Совета нацбезопасности (СНБО) Алексей Данилов просит украинцев не жить в напряжении в ожидании следующего массированного ракетного обстрела рф .

Об этом Данилов сказал во время общения с журналистами на Киевском Форуме безопасности 1 декабря.

"Я хочу всех успокоить. Смотрите, когда будет ракетный обстрел, власти обязательно вас будут об этом сообщать. Не нужно жить постоянно в ожидании каких-то неприятностей. Живите своей жизнью. Она и так сложная", – подчеркнул Данилов. По словам секретаря СНБО, следует очень осторожно анализировать информацию, которую мы сейчас получаем. Он подчеркнул, что враг активно занимается вбросом в информационное пространство. Поэтому в нем также идет война.

"Последние две недели у россиян такая практика, что они рассказывают, когда и где это все будет происходить. Но только официальные сообщения тех источников, которые являются для нас официальными, только им можно верить", - сказал он. Данилов.

Власть осознает то, что осталось у россии (ракетный потенциал - прим ред.) Это уже гораздо меньше, чем было в начале войны.