Глава ПЦУ Епифаний о праздновании Рождества 25 декабря

11:52 20 декабря Киев, Украина

Народ Украины чтит традиции предков. Но порой в желании сохранить традиции мы доходим до нелепости. Отпраздновав Новый год по григорианскому календарю, все с радостью встречают его еще раз уже по юлианскому календарю. Почему в европейской стране, которая живет по общепринятому в мире григорианскому календарю, некоторые праздники и обряды остались в прежнем исчислении?

Глава Православной церкви Украины (ПЦУ) митрополит Киевский и всея Украины Епифаний рассказал о том, что празднование Рождества в один день 25 декабря в Украине станет возможным после того, как для такого решения "созреет" церковь и верующие.

"В целом я не против, но я опираюсь на мнение наших верующих. И мы знаем четко социологию, которая показывает, что более 60% украинцев против празднования 25 декабря. И мы, как церковь, опираемся на своих верных, потому что мы только утверждаемся, как признанная поместная ПЦУ. И если мы сейчас перейдем на новый календарь, то соответственно состоится еще один некоторый раскол", – сказал Епифаний.

Он напомнил, что государство установило этот день выходным днем. Но пока нет переходного периода.

"Когда церковь созреет, когда верующий народ к этому созреет, то, конечно, будет принято соответствующее решение", – заверил Епифаний.

Митрополит отметил, что движение к переходу должно зародиться среди верующих.

"Я уже неоднократно говорил, что это вопрос времени. Оно состоится, но когда к этому подойдет сознательно украинский народ, православные верующие и не только православные, другие христиане, потому что все это взаимосвязано между собой. Когда мы увидим, что большинство готово, тогда будет принято общецерковное решение о переходе", – объяснил он.

При этом митрополит Епифаний уточнил, что невозможно предсказать, когда именно может состояться такой переход, через 5, 10 или 20 лет. Пока же нужно заниматься просветительской работой.

Как известно, украинские православные верующие, а также Украинская греко-католическая церковь будут праздновать Рождество 7 января, по юлианскому календарю. Римо-католическая церковь, большинство протестантских церквей, а также многие православные церкви мира празднуют 25 декабря в соответствии с современным григорианским календарем.

Ранее сообщалось, что Священный Синод Православной церкви Кипра одобрил решение о признании автокефалии ПЦУ. Решение было поддержано большинством голосов.

Таким образом, Кипрская церковь стала четвертой, которая признала ПЦУ, после Вселенского патриархата, Элладской и Александрийской церквей.