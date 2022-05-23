Глава ПЦУ Епифаний о праздновании Рождества 25 декабря

Народ Украины чтит традиции предков. Но порой в желании сохранить традиции мы доходим до нелепости. Отпраздновав Новый год по григорианскому календарю, все с радостью встречают его еще раз уже по юлианскому календарю. Почему в европейской стране, которая живет по общепринятому в мире григорианскому календарю, некоторые праздники и обряды остались в прежнем исчислении?
Глава Православной церкви Украины (ПЦУ) митрополит Киевский и всея Украины Епифаний рассказал о том, что празднование Рождества в один день 25 декабря в Украине станет возможным после того, как для такого решения "созреет" церковь и верующие.
Он напомнил, что государство установило этот день выходным днем. Но пока нет переходного периода.
Митрополит отметил, что движение к переходу должно зародиться среди верующих.
При этом митрополит Епифаний уточнил, что невозможно предсказать, когда именно может состояться такой переход, через 5, 10 или 20 лет. Пока же нужно заниматься просветительской работой.
Как известно, украинские православные верующие, а также Украинская греко-католическая церковь будут праздновать Рождество 7 января, по юлианскому календарю. Римо-католическая церковь, большинство протестантских церквей, а также многие православные церкви мира празднуют 25 декабря в соответствии с современным григорианским календарем.
Ранее сообщалось, что Священный Синод Православной церкви Кипра одобрил решение о признании автокефалии ПЦУ. Решение было поддержано большинством голосов.
Таким образом, Кипрская церковь стала четвертой, которая признала ПЦУ, после Вселенского патриархата, Элладской и Александрийской церквей.
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