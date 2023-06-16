Глава МАГАТЭ Рафаэль Гросси приехал на оккупированную Запорожскую АЭС — Энергоатом

12:17 15 июня Киев, Украина

Генеральный директор Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси начал визит на временно оккупированную Запорожскую АЭС. Это его третий визит в ЗАЭС с сентября прошлого года.

Об этом сообщает "Энергоатом" в Telegram.

Накануне гендиректор Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси сообщал, что экспертам организации нужен доступ к месту вблизи ЗАЭС, чтобы выяснить причину значительного расхождения между различными измерениями высоты водохранилища, поставляющего воду для охлаждения шести реакторов станции и хранилища отработанного.



13 июня Генеральный директор Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси заявил , что обеспокоен тем, что боевые действия происходят вблизи Запорожской атомной станции.

О том, что Гросси возглавит очередную ротацию МАГАТЭ на Запорожской АЭС, стало известно после его телефонного разговора с президентом Украины Владимиром Зеленским. Их диалог состоялся 6 июня – в тот же день, когда российские войска подорвали Каховскую ГЭС в Херсонской области.