Гироплан предприятия "Мотор Сич" совершил успешный тестовый полет

15:35 26 ноября Киев, Украина





На данный момент это первая в Украине сверхлегкая авиамашина, которая внешне похожа на вертолет, но не управляется работой винта. Инженеры корпели над ним три года. Без снаряжения и летчика она весит 320 килограммов. Кроме пилота, в кабине может поместиться еще один пассажир. Бак вмещает 90 литров бензина, которых хватает на расстояние протяженностью 800 километров.



На территории аэроклуба в селе Нагорном Запорожской области успешно завершилось испытание гироплана, разработанного и собранного на предприятии " Мотор Сич" На данный момент это первая в Украине сверхлегкая авиамашина, которая внешне похожа на вертолет, но не управляется работой винта. Инженеры корпели над ним три года. Без снаряжения и летчика она весит 320 килограммов. Кроме пилота, в кабине может поместиться еще один пассажир. Бак вмещает 90 литров бензина, которых хватает на расстояние протяженностью 800 километров.

В воздух машину поднял пилот Валерий Кульпинский, поскольку у него есть необходимый опыт управления подобной техникой.

После полета Кульпинский отметил, что новичок сможет освоить этот авиатранспорт за 15 часов.



По прошествии испытаний гироплан планируют запустить в серийное производство.