Герои Азовстали обратились к Илону Маску

"Бойцы оказались в адском реалити-шоу, за которым наблюдает весь мир", -Сергей Волына.
Командир морпехов, защищающих Мариуполь, Сергей Волына обратился к американскому предпринимателю Илону Маску за помощью в эвакуации из Азовстали.
Соответствующий призыв Волына опубликовал у себя на страницах в Twitter и Facebook.
Волына заметил, что Маск никогда не сдается. Он доказал, что возможно все, а задач, которые нельзя решить, не существует.
Защитник Мариуполя подчеркнул, что обращается к каждому человеку на планете Земли. Он призвал помочь и сделать так, чтобы Маск увидел это обращение
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