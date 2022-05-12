Герои Азовстали обратились к Илону Маску

08:23 12 мая Киев, Украина

"Бойцы оказались в адском реалити-шоу, за которым наблюдает весь мир", -Сергей Волына.

Командир морпехов, защищающих Мариуполь, Сергей Волына обратился к американскому предпринимателю Илону Маску за помощью в эвакуации из Азовстали.



Соответствующий призыв Волына опубликовал у себя на страницах в Twitter и Facebook.



Волына заметил, что Маск никогда не сдается. Он доказал, что возможно все, а задач, которые нельзя решить, не существует.

"Говорят, ты был телепортирован с другой планеты, чтобы научить людей верить в невозможное. Наши планеты находятся рядом, потому что я жив там, где практически невозможно выжить. Помоги нам выйти из Азовстали в третью страну. Если не ты - то кто? Дай подсказку", - написал Волына.



Защитник Мариуполя подчеркнул, что обращается к каждому человеку на планете Земли. Он призвал помочь и сделать так, чтобы Маск увидел это обращение