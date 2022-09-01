Германия вводит новые правила для украинских беженцев

Германия внесла изменения в правила пребывания украинцев, которые выехали в ФРГ, спасаясь от войны. Теперь будут учитываться безвизовые дней, в течение которых украинцы находятся в стране.
До 31 августа украинцам разрешено находиться в Германии независимо от использования безвиза или депортации, но те, у кого к 1 сентября будет исчерпан безвиз, должны будут либо покинуть страну на 90 дней, либо иметь регистрацию временной защиты, чтобы продолжать находиться в Германии на легальном основании.
Если срок пребывания без визы заканчивается до 31 августа или в этот день, необходимо оформить временную защиту в Германии к 1 сентября. Украинцы, безвизовое пребывание которых в Германии закончится в промежутке с 1 сентября до 1 декабря, тоже должны подать заявку на регистрацию.
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