Германия вводит новые правила для украинских беженцев

"Если у вас есть украинское гражданство, пересечение границы на федеральную территорию должно быть упрощено и должно быть без бюрократии. Для этого нужно быть зарегистрированным сразу после въезда в Германию, например, при подаче заявки на вид на жительство в иммиграционных органах. Таким образом, пребывание в Германии должно быть возможным для всех пострадавших в течение 90 дней без вида на жительство", - говорится в документе.