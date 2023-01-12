Германия приняла 11 детей-сирот из Днепропетровщины, нуждающихся в паллиативной помощи

18:56 12 января Киев, Украина

Германия приняла 11 детей-сирот из Украины, нуждающихся в паллиативной помощи. Детям – от 4 до 16 лет. Большинство из них пользуются колесными креслами.



Об этом сообщили посол Германии в Украине Анка Фельдгузен и пресс-секретарь Федеральной ассоциации детских хосписов Сабина Крафт.



Посол рассказала, что детей доставили на польскую границу поездом, отвезли машинами скорой помощи в аэропорт, а оттуда забрали самолетом в

Германию.

Тішуся, що завдяки пожертвам та коштам @BMG_Bund 11 дітей-сиріт з 🇺🇦, які потребують паліативної допомоги, отримають догляд у Хемніці та Готі в 🇩🇪! Дітей доставили до 🇵🇱 кордону потягом, відвезли машинами швидкої допомоги до аеропорту, а звідти забрали літаком. #StandWithUkraine pic.twitter.com/2tawSpBb9l — Anka Feldhusen (@AnkaFeldhusen) January 12, 2023

С середины сентября 2022 года Федеральное министерство здравоохранения Германии поручило Федеральной ассоциации детских хосписов координировать эвакуацию детей и подростков, нуждающихся в паллиативной помощи. Проект завершится 31 декабря 2023 года.