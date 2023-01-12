Германия приняла 11 детей-сирот из Днепропетровщины, нуждающихся в паллиативной помощи

18:56 12 января Киев, Украина

Германия приняла 11 детей-сирот из Украины, нуждающихся в паллиативной помощи. Детям – от 4 до 16 лет. Большинство из них пользуются колесными креслами.

Об этом сообщили посол Германии в Украине Анка Фельдгузен и пресс-секретарь Федеральной ассоциации детских хосписов Сабина Крафт.

Посол рассказала, что детей доставили на польскую границу поездом, отвезли машинами скорой помощи в аэропорт, а оттуда забрали самолетом в
Германию.
С середины сентября 2022 года Федеральное министерство здравоохранения Германии поручило Федеральной ассоциации детских хосписов координировать эвакуацию детей и подростков, нуждающихся в паллиативной помощи. Проект завершится 31 декабря 2023 года.