Германия предоставила 700 000 евро на восстановление интернета на деоккупированных территориях

Министр цифровой трансформации Михаил Федоров заявил, что правительство Германии предоставило 700 тысяч евро на гранты украинским телеком-компаниям для обновления интернета на деоккупированных территориях.
Об этом чиновник сообщил в своем Telegram-канале.
Как отметил министр, помощь в 10 тысяч евро получат 70 телеком-компаний, работающих в Киевской, Черниговской, Сумской, Харьковской, Донецкой, Херсонской, Запорожской, Николаевской и Луганской областях.
По словам чиновника, средства можно потратить на:
- оборудование и материалы;
- оплату счетов за электроэнергию;
- арендная плата;
- выплаты, необходимые для содержания сетей;
- зарплаты работников
Федоров подчеркнул, что для того чтобы получить грант, провайдеры должны подать заявку до 30 ноября 2023 года.
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