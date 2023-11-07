Германия предоставила 700 000 евро на восстановление интернета на деоккупированных территориях

16:36 07 ноября Киев, Украина

Министр цифровой трансформации Михаил Федоров заявил, что правительство Германии предоставило 700 тысяч евро на гранты украинским телеком-компаниям для обновления интернета на деоккупированных территориях.
 
Об этом чиновник сообщил в своем Telegram-канале.
"Цель - восстановить интернет-инфраструктуру на деоккупированных территориях, чтобы украинцы могли общаться с родными, работать и учиться онлайн. Общий бюджет - 700 тысяч евро", - указал Федоров.
Как отметил министр, помощь в 10 тысяч евро получат 70 телеком-компаний, работающих в Киевской, Черниговской, Сумской, Харьковской, Донецкой, Херсонской, Запорожской, Николаевской и Луганской областях.

По словам чиновника, средства можно потратить на:
  • оборудование и материалы;
  • оплату счетов за электроэнергию;
  • арендная плата;
  • выплаты, необходимые для содержания сетей;
  • зарплаты работников
Федоров подчеркнул, что для того чтобы получить грант, провайдеры должны подать заявку до 30 ноября 2023 года.
"Благодарю правительство Германии, наших европейских партнеров по программе международного сотрудничества ReACT4UA/EU4Business, GIZ и BRDO за помощь в восстановлении украинской телеком-инфраструктуры", — добавил министр.