Германия предоставила 700 000 евро на восстановление интернета на деоккупированных территориях

16:36 07 ноября Киев, Украина

Министр цифровой трансформации Михаил Федоров заявил, что правительство Германии предоставило 700 тысяч евро на гранты украинским телеком-компаниям для обновления интернета на деоккупированных территориях.

Об этом чиновник сообщил в своем Telegram-канале.

"Цель - восстановить интернет-инфраструктуру на деоккупированных территориях, чтобы украинцы могли общаться с родными, работать и учиться онлайн. Общий бюджет - 700 тысяч евро", - указал Федоров.

Как отметил министр, помощь в 10 тысяч евро получат 70 телеком-компаний, работающих в Киевской, Черниговской, Сумской, Харьковской, Донецкой, Херсонской, Запорожской, Николаевской и Луганской областях.



По словам чиновника, средства можно потратить на:

оборудование и материалы;

оплату счетов за электроэнергию;

арендная плата;

выплаты, необходимые для содержания сетей;

зарплаты работников

Федоров подчеркнул, что для того чтобы получить грант, провайдеры должны подать заявку до 30 ноября 2023 года.