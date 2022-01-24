Германия переносит ночные авиарейсы в Украину из-за военной угрозы со стороны РФ

12:06 24 Январь Киев, Украина

По словам пассажиров, следует быть готовыми к тому, что рейсы в Украину, запланированные на ночь и осуществляемые немецкой компанией Lufthansa , переносятся на утро.

Причина изменений графика заключается в «политической ситуации» в стране, из-за чего экипаж не может оставаться на ночь в государстве, поскольку существует вероятность полномасштабного нападения России на Украину.



Некоторые пассажиры поделились происходящим. Рейс, который должен был доставить людей в Украину (или через нее) из Германии в ночное время суток, был отменен и перенесен на 6 утра. Работники авиакомпании так и объяснили: «Мы не можем оставаться на ночь в Украине из-за политического напряжения».



При этом, как утверждают многие пассажиры, расходы на вынужденную ночевку в отеле компания не компенсировала. Возместили частично.



Таким образом, компания Lufthansa будет и далее переносить ночные рейсы в Украину или через Украину, чтобы не подвергать опасности ни экипаж, ни пассажиров.



Возможное нападение Российской Федерации на Украину признали множество стран, среди которых США, Польша, Великобритания и другие. Также об этом говорят и члены Еврокомиссии, но решение об изменениях графика рейсов авиакомпании принимают самостоятельно.