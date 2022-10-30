Германии не следует принимать уклонистов из россии - посол Украины

Властям Германии не следует принимать уклоняющихся от мобилизации россиян. Такое мнение высказал новый посол Украины в Берлине Алексей Макеев в интервью еженедельнику Bild am Sonntag, опубликованному в воскресенье, 30 октября.

По его оценке, россияне, покидающие родину из-за нежелания быть мобилизованными на войну против Украины, составляют "риск для безопасности" не только Германии, но и "всех молодых украинок с детьми, которые в конце концов вынуждены оказаться рядом с этими мужчинами в общежитиях для беженцев".

Из россии "бегут ни о чем не жалеющие молодые мужчины, но все равно хотят уклониться от военной службы, а в результате разъезжают в автоколоннах немецкими городами, размахивая российскими флагами", считает Макеев.

Комментируя отказ Киева вести с президентом россии Владимиром путиным переговоры о прекращении войны, Алексей Макеев подтвердил:

"С путиным никаких переговоров мы не ведем. Наши переговоры последних восьми лет привели к тому, что под российской оккупацией оказались уже не семь, а 20 процентов нашей территории ".

Посол Украины в ФРГ напомнил, что с начала российской агрессии тысячи украинцев погибли от рук военнослужащих рф, а также подверглись насилию и пыткам: