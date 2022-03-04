Геращенко посоветовал, как матерям пленных российских оккупантов добраться до Украины

Советник министра внутренних дел Украины Антон Геращенко обнародовал список попавших в плен российских военных.
Об этом он сообщил в Фейсбуке.
По словам Геращенко, список первый, однако не последний: “Таких списков, как и списков погибших солдат оккупантов, будет еще
Об этом он сообщил в Фейсбуке.
По словам Геращенко, список первый, однако не последний: “Таких списков, как и списков погибших солдат оккупантов, будет еще
очень много. И вы знаете, кто в этом виноват – Путин!”.
Геращенко призвал русских матерей, которые нашли своих сыновей либо в списке, либо с помощью горячей линии "Вернись живым из Украины", либо с помощью специального телеграмм-канала, приезжать в Киев, чтобы забрать своих детей.
Также Геращенко написал, как россиянки могут добраться до столицы Украины в нынешних условиях. Советник главы МВД предлагает следующий маршрут:
- сначала добраться до Калининграда или Минска;
- оттуда на автобусах или такси до польской границы;
- через территорию Польши добраться КПП из Украины, где их встретят и сопроводят в Киев.
Мы, украинцы, в отличие от путинских фашистов, не воюем с матерями и их пленными детьми. Ждем вас в Киеве!” – написал Геращенко.
На девятый день войны украинское Минобороны сообщило о по меньшей мере 9166 убитым российским оккупантам.
В свою очередь власти РФ тщательно скрывают от своих граждан как информацию о реальном количестве убитых, так и пленных российских солдат в Украине. Для этого в России даже заблокировали сайт 200rf.com, на котором собирают фото и документы кафиров, чтобы их родственники могли их найти. В настоящее время эту информацию публикуют в телеграмм-канале "Ищи своих".
Официально в России признают гибель 498 военных в Украине.
На девятый день войны украинское Минобороны сообщило о по меньшей мере 9166 убитым российским оккупантам.
В свою очередь власти РФ тщательно скрывают от своих граждан как информацию о реальном количестве убитых, так и пленных российских солдат в Украине. Для этого в России даже заблокировали сайт 200rf.com, на котором собирают фото и документы кафиров, чтобы их родственники могли их найти. В настоящее время эту информацию публикуют в телеграмм-канале "Ищи своих".
Официально в России признают гибель 498 военных в Украине.
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