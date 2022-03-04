Геращенко посоветовал, как матерям пленных российских оккупантов добраться до Украины

16:23 04 Март Киев, Украина





Об этом он



По словам Геращенко, список первый, однако не последний: “Таких списков, как и списков погибших солдат оккупантов, будет еще Советник министра внутренних дел Украины Антон Геращенко обнародовал список попавших в плен российских военных.Об этом он сообщил в Фейсбуке.По словам Геращенко, список первый, однако не последний: “Таких списков, как и списков погибших солдат оккупантов, будет еще

очень много. И вы знаете, кто в этом виноват – Путин !”.

Геращенко призвал русских матерей, которые нашли своих сыновей либо в списке, либо с помощью горячей линии "Вернись живым из Украины", либо с помощью специального телеграмм-канала, приезжать в Киев, чтобы забрать своих детей.



Также Геращенко написал, как россиянки могут добраться до столицы Украины в нынешних условиях. Советник главы МВД предлагает следующий маршрут:

сначала добраться до Калининграда или Минска;

оттуда на автобусах или такси до польской границы;

через территорию Польши добраться КПП из Украины, где их встретят и сопроводят в Киев.