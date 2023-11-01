Гепатит A в Винницкой области: Киев в потенциальной опасности

Вспышка гепатита A в Винницкой области создает потенциальную опасность для Киева. Директор Департамента здравоохранения КГГА, Валентина Гинзбург, выразила озабоченность и призвала жителей Киева беречь свое инфекционное здоровье.
Основной риск распространения гепатита A в столице связан с перемещением населения между Киевской и Винницкой областями. Исходя из того, что источником инфекции является человек, выделяющий возбудитель, Киев оказывается под потенциальной угрозой.
Валентина Гинзбург подчеркнула, что соблюдение простых, но эффективных правил может значительно снизить риск заражения гепатитом A. Важно тщательно соблюдать гигиенические правила, такие как регулярное и тщательное мытье рук перед едой, после посещения уборной, по возвращении с улицы или путешествий на общественном транспорте.
Также важно употреблять бутилированную или кипяченую воду для питья, а также следить за чистотой посуды. Рекомендуется избегать общего использования посуды, таких как столовые приборы и посуда, без их предварительного мытья, и избегать питья из одного стакана с другими людьми.
Основной риск распространения гепатита A в столице связан с перемещением населения между Киевской и Винницкой областями. Исходя из того, что источником инфекции является человек, выделяющий возбудитель, Киев оказывается под потенциальной угрозой.
Валентина Гинзбург подчеркнула, что соблюдение простых, но эффективных правил может значительно снизить риск заражения гепатитом A. Важно тщательно соблюдать гигиенические правила, такие как регулярное и тщательное мытье рук перед едой, после посещения уборной, по возвращении с улицы или путешествий на общественном транспорте.
Также важно употреблять бутилированную или кипяченую воду для питья, а также следить за чистотой посуды. Рекомендуется избегать общего использования посуды, таких как столовые приборы и посуда, без их предварительного мытья, и избегать питья из одного стакана с другими людьми.
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