Гепатит А распространяется: уже в пяти областях Украины выявлена инфекция

Очевидно, что в условиях военного времени есть определенные трудности в соблюдении санитарных и гигиенических норм, но, когда речь идет о распространении тяжелого инфекционного заболевания, надолго поражающего органы человека, общество должно отнестись к нему как к внутреннему врагу.
Этот внутренний враг уже "пробрался" в пять областей страны. Случаи заболевания гепатитом А обнаружили также в Закарпатье и Днепропетровской области.
Как сообщил директор департамента здравоохранения Закарпатской ОВА Анатолий Пшеничный, в больницах Закарпатской области с гепатитом А находятся 11 человек. Среди них – пятеро детей.
Он отметил, что с начала 2023 года в Закарпатье выявили 125 случаев этого заболевания. Источником инфекции является только человек.
Между тем, на Днепропетровщине зафиксировано уже 32 случая инфицирования, сообщает Павлоград.dp.ua.
Ранее сообщалось, что в Тернопольской области был лабораторно подтвержден случай вирусного гепатита А.
Перед этим болезнь зафиксировали сначала в Винницкой области, а затем – и на Прикарпатье.
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