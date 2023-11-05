Гепатит А распространяется: уже в пяти областях Украины выявлена инфекция

08:16 05 ноября Киев, Украина

Очевидно, что в условиях военного времени есть определенные трудности в соблюдении санитарных и гигиенических норм, но, когда речь идет о распространении тяжелого инфекционного заболевания, надолго поражающего органы человека, общество должно отнестись к нему как к внутреннему врагу.

Этот внутренний враг уже "пробрался" в пять областей страны. Случаи заболевания гепатитом А обнаружили также в Закарпатье и Днепропетровской области.

Как сообщил директор департамента здравоохранения Закарпатской ОВА Анатолий Пшеничный, в больницах Закарпатской области с гепатитом А находятся 11 человек. Среди них – пятеро детей.

Он отметил, что с начала 2023 года в Закарпатье выявили 125 случаев этого заболевания. Источником инфекции является только человек.

"Сейчас назвать это вспышкой нельзя, ведь оснований для этого нет. Вспышка – это когда зарегистрировано 3-5 случаев в одной среде, в одной семье, коллективе или классе", – добавил он.

Между тем, на Днепропетровщине зафиксировано уже 32 случая инфицирования, сообщает Павлоград.dp.ua.

"Предыдущие годы подъем заболеваемости был в 2014-2015, 2019-2020 гг. Для этой болезни характерна такая цикличность. Источником болезни является больной человек. Клинические проявления - слабость, боль в животе, желтуха. Заражение может быть из-за загрязненных пищевых продуктов, воды, бытовой путь через загрязненные руки, предметы", – рассказал заведующий отделом эпидемиологического надзора и профилактики инфекционных заболеваний Днепропетровского областного лабораторного центра Минздрава Украины Денис Киселев.

Ранее сообщалось, что в Тернопольской области был лабораторно подтвержден случай вирусного гепатита А.

Перед этим болезнь зафиксировали сначала в Винницкой области, а затем – и на Прикарпатье.