Генштаб ВСУ: в Харькове возобновили работу украинских телеканалов

По данным Генерального штаба ВС Украины в Харькове возобновлено украинское телевизионное вещание.
В настоящее время харьковчанам уже доступны 16 национальных телеканалов мультиплексов МХ-1 и МХ-2, а также местный общественный вещатель - UA Харьков.
Телебашня в Харькове пострадала от обстрела оккупантами 6 марта.
Украинские телеканалы раскодированы на спутнике. Это означает, что доступ к каналам бесплатный. Для просмотра телевидения требуется спутниковый ресивер и спутниковая антенна.
Телебашня в Харькове пострадала от обстрела оккупантами 6 марта.
Украинские телеканалы раскодированы на спутнике. Это означает, что доступ к каналам бесплатный. Для просмотра телевидения требуется спутниковый ресивер и спутниковая антенна.
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