Генштаб ВСУ опубликовал потери рашистов в войне с Украиной

По информации Генштаба ВСУ, потери живой силы врага за время вторжения в Украину составили около 27700 человек. Наибольшие потери рашистов наблюдались на Бахмутском и Запорожском направлениях.
Общие потери Украину:
🔻личного состава- около 27700 (+300) человек ликвидировано;
🔻танков ‒ 1228 (+8) ед,
🔻боевых бронированных машин ‒ 2974 (+16) ед,
🔻артиллерийских систем – 577 (+22) ед,
🔻РСЗО - 195 (+0) ед,
🔻средства ПВО - 89 (+0) ед,
🔻самолетов – 200 (+0) ед,
🔻вертолетов – 165 (+1) ед,
🔻БПЛА оперативно-тактического уровня - 427 (+11),
🔻крылатые ракеты - 97(+2),
🔻корабли /катера - 13 (+0) ед,
🔻автомобильной техники и автоцистерн - 2101 (+14) ед,
🔻специальная техника - 42(+0).
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