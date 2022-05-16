Генштаб ВСУ опубликовал потери рашистов в войне с Украиной

10:56 16 мая Киев, Украина

По информации Генштаба ВСУ, потери живой силы врага за время вторжения в Украину составили около 27700 человек. Наибольшие потери рашистов наблюдались на Бахмутском и Запорожском направлениях.



Общие потери Украину:



🔻личного состава- около 27700 (+300) человек ликвидировано;

🔻танков ‒ 1228 (+8) ед,

🔻боевых бронированных машин ‒ 2974 (+16) ед,

🔻артиллерийских систем – 577 (+22) ед,

🔻РСЗО - 195 (+0) ед,

🔻средства ПВО - 89 (+0) ед,

🔻самолетов – 200 (+0) ед,

🔻вертолетов – 165 (+1) ед,

🔻БПЛА оперативно-тактического уровня - 427 (+11),

🔻крылатые ракеты - 97(+2),

🔻корабли /катера - 13 (+0) ед,

🔻автомобильной техники и автоцистерн - 2101 (+14) ед,

🔻специальная техника - 42(+0).