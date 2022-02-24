Генштаб ВСУ опроверг десант в Одессе и сообщил о сбитых самолетах РФ

08:51 24 Февраль Киев, Украина

Как сообщает Генеральный штаб ВСУ, военная авиация Украины не понесла потерь при ударах России по аэродромах. Самолеты вовремя были подняты в воздух. В то же время в зоне ООС были сбиты пять самолетов и вертолет агрессора. Как уточняется в сообщении, что всё это произошло в Луганской области.

"Сегодня, 24 февраля, в 5.00 вооруженные силы Российской Федерации приступили к интенсивным обстрелам наших подразделений на востоке, а также нанесли ракетно-бомбовые удары по аэродромам в Борисполе, Озерном, Кульбакино, Чугуеве, Краматорске, Чернобаевке, а также по военным объектам Вооруженных Сил Украины, - говорится в сообщении Генштаба.

Кроме того, Генеральный штаб сообщает, что вся информация о якобы проведенном десанте россиян в Одессе и Мариуполе – ложь. Ситуация в этих регионах под контролем наших вооруженных сил.

Граждан Украины еще раз просят быть бдительными в отношении провокационной дезинформации.