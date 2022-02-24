Генштаб ВСУ опроверг десант в Одессе и сообщил о сбитых самолетах РФ

Как сообщает Генеральный штаб ВСУ, военная авиация Украины не понесла потерь при ударах России по аэродромах. Самолеты вовремя были подняты в воздух. В то же время в зоне ООС были сбиты пять самолетов и вертолет агрессора. Как уточняется в сообщении, что всё это произошло в Луганской области.
Кроме того, Генеральный штаб сообщает, что вся информация о якобы проведенном десанте россиян в Одессе и Мариуполе – ложь. Ситуация в этих регионах под контролем наших вооруженных сил.
Граждан Украины еще раз просят быть бдительными в отношении провокационной дезинформации.
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