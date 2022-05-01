Генштаб ВСУ обновил данные о военных потерях российской армии

12:25 01 мая Киев, Украина

Генеральный штаб ВСУ подсчитал военные потери РФ по состоянию на 1 мая. С начала полномасштабной войны против Украины Россия потеряла около 23 500 своих военных.

Общие боевые потери противника с 24.02 по 01.05 ориентировочно составляют (в скобках приведены данные за минувшие сутки, 30 апреля):

личного состава - около 23500 (+300),

танков - 1026 (+18),

боевых бронированных машин ‒ 2471 (+26),

артиллерийских систем - 451 (+15),

РСЗО - 151 (+0),

средства ПВО - 80 (+3),

самолетов - 192 (+2),

вертолетов - 155 (+0),

автомобильной техники и автоцистерн - 1796 (+20),

корабли / катера - 8 (+0),

БПЛА оперативно-тактического уровня - 245 (+13),

специальная техника - 32 (+0).

крылатые ракеты (сбито) - 84.

Сообщается, что наибольшие потери противника за прошедшие сутки наблюдались на Изюмском направлении, данные уточняются.

Напомним, по оккупированному острову Змеиный ВСУ нанесли серьезный удар. В результате удара было уничтожено значительное количество вражеской техники и 42 оккупанта.