Генштаб ВСУ обновил данные о военных потерях российской армии

12:25 01 мая Киев, Украина

Генеральный штаб ВСУ подсчитал военные потери РФ по состоянию на 1 мая. С начала полномасштабной войны против Украины Россия потеряла около 23 500 своих военных.

Общие боевые потери противника с 24.02 по 01.05 ориентировочно составляют (в скобках приведены данные за минувшие сутки, 30 апреля):

  • личного состава - около 23500 (+300),
  • танков - 1026 (+18),
  • боевых бронированных машин ‒ 2471 (+26),
  • артиллерийских систем - 451 (+15),
  • РСЗО - 151 (+0),
  • средства ПВО - 80 (+3),
  • самолетов - 192 (+2),
  • вертолетов - 155 (+0),
  • автомобильной техники и автоцистерн - 1796 (+20),
  • корабли / катера - 8 (+0),
  • БПЛА оперативно-тактического уровня - 245 (+13),
  • специальная техника - 32 (+0).
  • крылатые ракеты (сбито) - 84.

Сообщается, что наибольшие потери противника за прошедшие сутки наблюдались на Изюмском направлении, данные уточняются.

Данные Генштаба ВСУ о потерях российской армии.

Напомним, по оккупированному острову Змеиный ВСУ нанесли серьезный удар. В результате удара было уничтожено значительное количество вражеской техники и 42 оккупанта. 

 