Генштаб ВСУ обновил данные о военных потерях российской армии

Генеральный штаб ВСУ подсчитал военные потери РФ по состоянию на 1 мая. С начала полномасштабной войны против Украины Россия потеряла около 23 500 своих военных.
Общие боевые потери противника с 24.02 по 01.05 ориентировочно составляют (в скобках приведены данные за минувшие сутки, 30 апреля):
- личного состава - около 23500 (+300),
- танков - 1026 (+18),
- боевых бронированных машин ‒ 2471 (+26),
- артиллерийских систем - 451 (+15),
- РСЗО - 151 (+0),
- средства ПВО - 80 (+3),
- самолетов - 192 (+2),
- вертолетов - 155 (+0),
- автомобильной техники и автоцистерн - 1796 (+20),
- корабли / катера - 8 (+0),
- БПЛА оперативно-тактического уровня - 245 (+13),
- специальная техника - 32 (+0).
- крылатые ракеты (сбито) - 84.
Сообщается, что наибольшие потери противника за прошедшие сутки наблюдались на Изюмском направлении, данные уточняются.
Напомним, по оккупированному острову Змеиный ВСУ нанесли серьезный удар. В результате удара было уничтожено значительное количество вражеской техники и 42 оккупанта.
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