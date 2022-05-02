Генштаб ВСУ обнародовал свежие данные боевых потерь россии с 24.02 по 02.05

11:25 02 мая Киев, Украина

Согласно данным Генерального штаба ВСУ, наибольшие потери противника за минувшие сутки наблюдались на Изюмском направлении.

Общие ориентировочные потери оккупантов на утро 2 мая составили

личного состава – около 23800, то есть +300 человек ликвидировано;

танков – 1048 (+22) единиц;

боевых бронированных машин – 2519 (+48) единиц;

артиллерийских систем – 459 (+8) единиц;

РСЗО – 152 (+1) единицы;

средств ПВО – 80 единиц;

самолетов – 194 (+2) единицы;

вертолетов – 155 единиц;

автомобильной техники – 1824 (+28) единицы;

кораблей/катеров – 8 единиц;

БПЛА оперативно-тактического уровня – 271 (+26) единиц;

специальной техники – 38 (+6) единиц;

Что известно о состоянии армии рф:

Разведка Великобритании обнародовала новый отчет , в котором говорится, что сейчас может происходить в армии страны-оккупантки. Ее солдаты воюют на территории Украины, для чего привлекли 65% своих наземных вооруженных сил. Но украинские воины уже ликвидировали большую часть.

Также есть информация, что в Украине сражаются именно элитные подразделения российской армии. Но они, по данным разведки Великобритании, несут неслыханные потери на нашей земле, которую пытаются оккупировать. Как следствие, для того чтобы восстановиться, им нужны годы. Последнее поразительное обезвреживание захватчиков, например, было около Изюма. Там удалось уничтожить целые штабы и высоких командиров.

Отмечается "вторая армия" мира также и отсталостью от цивилизации. Их удивляют такие вещи, как унитаз, вода в доме, нормальная еда и прочее. Последняя их выходка – российские кафиры были удивлены покрытием интернета и пытались вывезти его к себе в Россию.