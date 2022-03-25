Генштаб рф во второй раз за время войны отчитался о потерях

15:52 25 марта Киев, Украина

Во время "спецоперации" в Украине погиб 1351 российский военнослужащий, еще 3825 получили ранения, рассказал начальник Главного оперативного управления (ГОУ) Генштаба Вооруженных сил РФ Сергей Рудской.

Об этом сообщает «Интерфакс».



По его словам, государство поддержит семьи погибших, в том числе возьмет на себя «поднятие детей вплоть до получения высшего образования», погашение кредитов и решение жилищных вопросов.



До сих пор российские власти лишь однажды сообщали о потерях среди российских военнослужащих в ходе военных действий в Украине. 2 марта Минобороны России рассказало о 498 погибших и 1597 получивших ранения.

По данным Генштаба ВСУ, российская армия потеряла в войне с Украиной около 16100 своих военных.



По всей видимости остальные 15 000 российский солдат, по версии Генштаба РФ, либо пропали без вести, либо уволились накануне вторжения, а значит их тела забирать Кремль не будет и признавать их не планирует. Весьма предсказуемо для страны, где людей считают биомусором.