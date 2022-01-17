Генсек ООН о "личных рисках" работников СМИ и их поддержке со стороны правительства

11:14 04 Май Киев, Украина

В заявлении, приуроченному к Всемирному дня свободы печати, Генсек ООН Антониу Гутерриш призвал руководителей стран быть поддержкой и опорой для развития СМИ.

"Во время пандемии и других кризисов, включая чрезвычайную климатическую ситуацию, журналисты и работники СМИ помогают нам ориентироваться в быстро меняющемся и часто подавляющем объеме информации, устраняя опасные неточности и ложь",— сказал он.

Главным союзником человечества в борьбе с дезинформацией Гутерриш назвал именно свободную и независимую журналистику. Также он отметил личные риски, с которыми сталкиваются журналисты и работники СМИ, включая цензуру, преследования, задержания и даже смерть "просто за выполнение своей работы", и сообщил, что ситуация продолжает ухудшаться.



Экономические последствия пандемии сильно ударили по многим СМИ, отметил генсек ООН.



"По мере сокращения бюджетов сокращается и доступ к надежной информации",— сказал генсек ООН.