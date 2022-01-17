Генсек ООН о "личных рисках" работников СМИ и их поддержке со стороны правительства

В заявлении, приуроченному к Всемирному дня свободы печати, Генсек ООН Антониу Гутерриш призвал руководителей стран быть поддержкой и опорой для развития СМИ.
Главным союзником человечества в борьбе с дезинформацией Гутерриш назвал именно свободную и независимую журналистику. Также он отметил личные риски, с которыми сталкиваются журналисты и работники СМИ, включая цензуру, преследования, задержания и даже смерть "просто за выполнение своей работы", и сообщил, что ситуация продолжает ухудшаться.
Экономические последствия пандемии сильно ударили по многим СМИ, отметил генсек ООН.
"По мере сокращения бюджетов сокращается и доступ к надежной информации",— сказал генсек ООН.
Экономические последствия пандемии сильно ударили по многим СМИ, отметил генсек ООН.
"По мере сокращения бюджетов сокращается и доступ к надежной информации",— сказал генсек ООН.
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