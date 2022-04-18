Геноцид в Буче: каждый пятый местный житель был расстрелян

Городской голова Бучи Анатолий Федорук рассказал, что 403 мирных жителей города были зверски замучены российскими солдатами в течение месячной оккупации. Фактически это каждый пятый житель Бучи из оставшихся в городе, подчеркнул мэр в интервью журналисту Дмитрию Гордону.
«На территории местной церкви Андрея Первозванного есть две братские могилы, где продолжается поднятие тел. Практически у 85% погибших шаровые ранения. Они погибли не от взрывов снарядов или в результате осколочных ранений. Их целенаправленно расстреляли решисты», – сказал он.
Федорук отметил, что стал свидетелем расстрела семьи, которая автомобилем из Гостомеля ехала Бучей в сторону Киева. Возле предприятия «Южтеплоэнергомонтаж» на улице Леха Качиньского мужчина просил у кафиров не добивать раненую жену. Но они не услышали и убили беременную жену и маленького ребенка.
«В настоящее время Буча – это мертвый город. Через несколько дней нам удалось навести несколько порядок после оккупационных российских войск. Однако угроза с севера (повторного вторжения россиян – «Главком») продолжает оставаться», – заявил мэр.
Мэр призвал жителей не спешить возвращаться в родные дома и остаться в более безопасных местах.
«На территории местной церкви Андрея Первозванного есть две братские могилы, где продолжается поднятие тел. Практически у 85% погибших шаровые ранения. Они погибли не от взрывов снарядов или в результате осколочных ранений. Их целенаправленно расстреляли решисты», – сказал он.
Федорук отметил, что стал свидетелем расстрела семьи, которая автомобилем из Гостомеля ехала Бучей в сторону Киева. Возле предприятия «Южтеплоэнергомонтаж» на улице Леха Качиньского мужчина просил у кафиров не добивать раненую жену. Но они не услышали и убили беременную жену и маленького ребенка.
«В настоящее время Буча – это мертвый город. Через несколько дней нам удалось навести несколько порядок после оккупационных российских войск. Однако угроза с севера (повторного вторжения россиян – «Главком») продолжает оставаться», – заявил мэр.
Мэр призвал жителей не спешить возвращаться в родные дома и остаться в более безопасных местах.
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