Гендерное равенство под угрозой из-за COVID - ООН

19:39 26 ноября Киев, Украина

Во время пандемии у женщины появилось больше дел, что пагубно влияет на психическое и физическое здоровье, а также уменьшает шансы найти работу или получить образование, все это может свести на нет 25-летнюю работу в области гендерного равенства.

Об этом свидетельствуют последние исследования "ООН Женщины".

"Все, ради чего мы работали, на что ушло 25 лет, может быть потеряно за год", – считает заместитель исполнительного директора "ООН Женщины" Анита Бхатия.

По словам Бхатии, существует реальный риск возврата гендерных стереотипов 1950-х годов.



Согласно исследованиям, до пандемии женщины выполняли примерно три четверти из 16 млрд часов неоплачиваемой работы, выполняемой каждый день по всему миру.



Иными словами, до коронавируса за каждый час неоплачиваемой работы мужчин три – делали женщины. Теперь эта цифра стала выше.

"Больше всего настораживает тот факт, что многие женщины на самом деле не возвращаются на работу", – говорит Бхатия.

За сентябрь 2020 года в США около 865 тысяч женщин уволились с работы по сравнению с 200 тысячами мужчин.



"ООН Женщины" предупреждают, что эффект от уменьшения количества работающих женщин будет негативно влиять не только на благосостояние женщин, но и на их экономический прогресс и независимость.

"Мы наблюдаем тревожные последствия, включая высокий уровень стресса и проблемы с психическим здоровьем среди женщин из-за увеличения нагрузки на них", – сказал Папа Сек, главный статистик "ООН Женщины".

Традиционные гендерные нормы предполагают, что мужчины являются кормильцами, а женщины – домохозяйками, а от женщин часто требуют выполнение всех домашней работы.



ООН призывает правительства и предприятия признать, что существует бесплатная работа, и принять такие меры, как дополнительные отпуска для семьи или дополнительные оплачиваемые отпуска, а также держать открытыми центры по уходу за детьми.