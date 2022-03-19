Где восстановить утраченные документы или сделать загранпаспорт во время войны?

16:33 18 марта Киев, Украина





Какие



🔻 ID-карту,

🔻 сделать загранпаспорт или продлить срок его действия,

🔻 вклеить фото в паспорт-книжечку,

🔻 вклеить фото детей в загранпаспорт родителей,

🔻 оформить вид на постоянное и временное проживание. С 15 марта в Украине снова заработала Государственная миграционная служба (ГМС) . Работу возобновили территориальные органы и подразделения, расположенные в безопасных районах.Какие документы можно оформить:🔻 ID-карту,🔻 сделать загранпаспорт или продлить срок его действия,🔻 вклеить фото в паспорт-книжечку,🔻 вклеить фото детей в загранпаспорт родителей,🔻 оформить вид на постоянное и временное проживание.

Чтобы узнать график работы миграционной службы в вашей области, позвоните по указанным номерам👇