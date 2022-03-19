Где восстановить утраченные документы или сделать загранпаспорт во время войны?

16:33 18 марта Киев, Украина

С 15 марта в Украине снова заработала Государственная миграционная служба (ГМС). Работу возобновили территориальные органы и подразделения, расположенные в безопасных районах.

Какие документы можно оформить:

🔻 ID-карту,
🔻 сделать загранпаспорт или продлить срок его действия,
🔻 вклеить фото в паспорт-книжечку,
🔻 вклеить фото детей в загранпаспорт родителей,
🔻 оформить вид на постоянное и временное проживание.
 
Чтобы узнать график работы миграционной службы в вашей области, позвоните по указанным номерам👇