Где восстановить утраченные документы или сделать загранпаспорт во время войны?

С 15 марта в Украине снова заработала Государственная миграционная служба (ГМС). Работу возобновили территориальные органы и подразделения, расположенные в безопасных районах.
Какие документы можно оформить:
🔻 ID-карту,
🔻 сделать загранпаспорт или продлить срок его действия,
🔻 вклеить фото в паспорт-книжечку,
🔻 вклеить фото детей в загранпаспорт родителей,
🔻 оформить вид на постоянное и временное проживание.
Какие документы можно оформить:
🔻 ID-карту,
🔻 сделать загранпаспорт или продлить срок его действия,
🔻 вклеить фото в паспорт-книжечку,
🔻 вклеить фото детей в загранпаспорт родителей,
🔻 оформить вид на постоянное и временное проживание.
Чтобы узнать график работы миграционной службы в вашей области, позвоните по указанным номерам👇
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