Где украинцы узнают информацию о войне?

12:56 02 июня Киев, Украина

Согласно результатам опроса, проведенного Киевским международным институтом социологии (КМИС), 76,6% украинцев получают информацию о войне через социальные сети. Информацию по телевидению получают 66,7% опрошенных, еще 61,2% читают новости в Интернете (не включая

соцсети). Радио слушают около 28,4% украинцев, а печатные СМИ читают только 15,7% опрошенных.

На западе Украины живет большая часть респондентов, смотрящих телевидение (73,5%), читает печатные СМИ (23,2%) и слушает радио (34,6%). В то же время больше всего читающих интернет-СМИ живут на востоке Украины (63,2%). Социальные сети как источник

новостей наиболее активно используются на юге страны (77,8% опрошенных).

Каким источникам информации украинцы доверяют больше всего

Несмотря на то, что большинство украинцев потребляют новости в социальных сетях, наибольшее доверие они испытывают к телевидению (60,5%), социальным сетям (почти 54% опрошенных) и интернету без учета социальных сетей (почти 49%). Чуть меньше доверия украинцы

выражают радио (34%).

Наибольший показатель доверия к медиа фиксируют среди украинцев старше 70 лет – 80% из них больше всего доверяют телевидению. Доверие к телевидению уменьшается с возрастом: среди потребителей в возрасте от 50 до 69 лет оно колеблется в пределах 60-70%, среди всех других возрастных категорий телевизору доверяют только около 50% опрошенных. Молодежь в возрасте от 18 до 29 лет больше всего доверяет соцсетям ( 67% ) и Интернет-ресурсам ( 56,5% ).



Наибольшее доверие к телевидению у жителей мероприятия (66%) и центра (64%) Украины. На востоке и юге эти показатели меньше почти на 10%: в южных регионах телевидению доверяют 53,4% граждан, на Востоке – 52,2%. Доверие к интернет-ресурсам отличается незначительно (46% в южных регионах и 51,2% – в восточных), как и к социальным сетям (на уровне 50% для всех регионов, кроме центральной Украины, – там уровень доверия к ним достиг 58, 4%).



Недоверие к любым медиа является самой низкой (2,8%) среди жителей центральных областей Украины, а самой высокой – на юге (8,9%).



Какие соцсети используют украинцы

Больше респондентов для получения новостей за последние два месяца использовали Telegram (65,7%), YouTube (61,2%) и Facebook (57,8%). 48% опрошенных использовали Viber, 29,1% Instagram, 19,5% – TikTok, 8,9% – Twitter. Около 2% респондентов пользовались другими соцсетями

(WhatsApp, Signal и т.п.).

Мужчины чаще всего получают новости с помощью YouTube (67,2%), Telegram (63%) и Facebook (54,8%), а реже всего – через TikTok (19,5%) и Twitter (11,8%). Среди женщин наиболее употребительными источниками новостей оказались те же Telegram (68%), Facebook (62,1%) и YouTube (56%). Меньше женщины обращаются как к источнику новостей в TikTok (19,5%) и Twitter (6,5%). Через Viber и Instagram новости получают 44,5% и 24,6% мужчин и 51,1% и 32,9% женщин соответственно.



Молодежь от 18 до 39 лет потребляет новости преимущественно через Telegram (от 72,4% среди опрошенных в возрасте 30-39 лет до 86,7% среди опрошенных в возрасте 18-29 лет) и YouTube (от 57,6% среди опрошенных в возрасте 30 -39 лет (до 58,5% среди опрошенных в возрасте 18-29 лет). В то же время респонденты пожилого возраста (от 60 лет) предпочитают YouTube (более 61,4% опрошенных) и Facebook (от 43,3% среди опрошенных старше 70 лет до 59,3% среди опрошенных возрастом 60-69 лет).



Viber в качестве источника новостей преимущественно используют пользователи среднего возраста: аудитория этой соцсети колеблется от 52,1% среди людей в возрасте 40-49 лет до 59,6% среди опрошенных в возрасте 60-69 лет. Среди этой категории также популярен Facebook .



Twitter как источник новостей более популярен среди молодежи: максимальных 10,7%-10,9% он получает среди категорий в возрасте 18-39 лет. В то же время TikTok в качестве источника новостей используют в основном 18-29-летний ( 24,2 % ), а также 23,4% респондентов в возрасте 60-69 лет.



В селах большая часть аудитории получает новости через Facebook (62% против 55,9% в городе) и TikTok (24,3% против 17,3%). В городе популярнее оказались Telegram (69,6% против 57,1% в сельской местности), YouTube (66% против 50,7%) и Viber (50,9% против 41,8%). Через Instagram и Twitter получают новости примерно одинаковые доли опрошенных (около 30% и 9% соответственно).



На востоке страны украинцы значительно чаще используют в качестве источника новостей Telegram (71% опрошенных по сравнению с 61,1% в западных регионах), Viber (54,3% против 43% на Западе), YouTube (62,9% против 59,3 % в западной Украине) и TikTok (23,4% против 18,4% в центральной Украине). Facebook же наибольшую популярность для потребления новостей получил в западных регионах (63% против 50,6% на юге Украины). Наибольшая доля пользователей Instagram, использующих его в качестве источника новостей, находится в южных регионах Украины (31,5%), а Twitter – в центральных регионах (10,6%).



Опрос проводился с 3 по 26 мая среди совершеннолетних 2009 респондентов, проживающих во всех регионах Украины (кроме АР Крым и временно оккупированных областей) методом телефонных интервью.