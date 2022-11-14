Где получить жителям деоккупированного Херсона экстренную медицинскую помощь - Минздрав

В Министерстве здравоохранения представили гражданам освобожденного Херсона список мест где можно получить экстренную медицинскую помощь и список аптек и больниц, работающих круглосуточно.
Об этом говорится на странице ведомства в Facebook.
В случае необходимости херсонцы могут обращаться за получением экстренной медицинской помощи по следующим адресам:
Об этом говорится на странице ведомства в Facebook.
В случае необходимости херсонцы могут обращаться за получением экстренной медицинской помощи по следующим адресам:
- Областной территориальный центр экстренной медицинской помощи и медицины катастроф – ул. О. Гончара, 6;
- станция экстренной медицинской помощи – ул. Ладычука, 148;
- подстанция экстренной медицинской помощи – ул. Преображенская, 48;
- подстанция экстренной медицинской помощи – ул. Старый УкрНИИЗС, 1;
- подстанция экстренной медицинской помощи – ул. Ладычука, 148;
- подстанция экстренной медицинской помощи – ул. Первая Полевая, 54
Кроме того, некоторые медицинские учреждения в Херсоне работают круглосуточно.
- Херсонская областная клиническая больница – проспект Ушакова, 67, приемное отделение;
- Херсонская детская областная клиническая больница – ул. Украинская, 81, приемное отделение;
- Херсонская городская клиническая больница им. А. С. Лучанского – ул. Крымская, 138, приемное отделение;
- Херсонская городская клиническая больница им. А. и О. Тропиных – ул. Комарова, 2, приемное отделение;
- Херсонская городская клиническая больница им. Е. Е.Карабелеша – проспект Ушакова, 22/1, приемное отделение.
В то же время, как сообщает Минздрав, во время оккупации города россиянами большинство аптечных заведений прекратили свою работу.
При этом жители деоккупированного Херсона с 14 ноября могут получить бесплатные лекарства, обратившись по следующим адресам:
Херсонская городская клиническая больница им. А. С. Лучанского:
Херсонская городская клиническая больница им. А. С. Лучанского:
- Поликлиника №1 – ул. Крымская, 138.
Херсонская городская клиническая больница им. А. и О. Тропиных:
- Поликлиника №1 – ул. Комарова, 2;
- Поликлиника №2 – ул. Строителей, 20;
- Поликлиника №3 – проезд Береговой, 3.
Херсонская городская клиническая больница им. Е. Е.Карабелеша:
- Поликлиника № 1 – пр. Ушакова, 21;
- Поликлиника №2 – ул. Тираспольская, 62;
- Поликлиника № 3 – пр. 200-летия Херсона, 25;
- Детская поликлиника №2 – ул. Циолковского, 52.
В Херсонской облгосадминистрации добавляют, что в случае необходимости врачи могут провести медосмотр. В то же время для получения лекарства при себе следует иметь документы, удостоверяющие вашу личность.
Кроме того, с 15 ноября на площади Свободы (ориентировочно в 11:00) будут работать представители международной организации "Врачи без границ". Специалисты будут предоставлять профильные консультации тем, кто в этом нуждается и выдаст необходимые лекарства (жаропонижающие, гипотензивные, противовоспалительные лекарственные средства и т.п.).
Кроме того, с 15 ноября на площади Свободы (ориентировочно в 11:00) будут работать представители международной организации "Врачи без границ". Специалисты будут предоставлять профильные консультации тем, кто в этом нуждается и выдаст необходимые лекарства (жаропонижающие, гипотензивные, противовоспалительные лекарственные средства и т.п.).
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