Где необходимо носить маску, чтобы не получить штраф

19:16 12 ноября Киев, Украина

Украинцев будут штрафовать на месте, без составления протокола и судебных решений, за нарушение масочного режима.

Министр здравоохранения Максим Степанов объяснил украинцам, где нужно носить защитные маски, передает пресс-служба ведомства.



По словам министра, нет необходимости ходить в защитной маске на улице не в общественных местах и если рядом нет других людей.

"На улице носить маску не надо. Исключение — это когда вы находитесь в месте большого скопления людей. Например, на остановках, когда есть толпа людей, расстояние между которыми иногда меньше одного метра. Просто надевайте маску — это безопасность", - посоветовал министр.

Степанов напомнил, что штрафовать граждан за нарушение масочного режима могут в том случае, если они находятся без средств индивидуальной защиты в общественных местах, например, в магазине или транспорте.

"Когда человек, например, вошел в супермаркет, и он без маски, то дистанция уже не важна - ведь расстояние до других, разумеется, будет все время меняться. Человек должен находиться в маске", - добавил Степанов.

Что касается самой процедуры привлечения к админответственности, то за нарушение карантинных правил отныне будут штрафовать на месте, без составления протокола и суда.