Где необходимо носить маску, чтобы не получить штраф

Украинцев будут штрафовать на месте, без составления протокола и судебных решений, за нарушение масочного режима.
Министр здравоохранения Максим Степанов объяснил украинцам, где нужно носить защитные маски, передает пресс-служба ведомства.
По словам министра, нет необходимости ходить в защитной маске на улице не в общественных местах и если рядом нет других людей.
Степанов напомнил, что штрафовать граждан за нарушение масочного режима могут в том случае, если они находятся без средств индивидуальной защиты в общественных местах, например, в магазине или транспорте.
Что касается самой процедуры привлечения к админответственности, то за нарушение карантинных правил отныне будут штрафовать на месте, без составления протокола и суда.
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