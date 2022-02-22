Где можно будет увидеть подлинник Конституции Пилипа Орлика

20:49 28 Май Киев, Украина

Как ни странно, но о том, где можно будет увидеть Конституцию Пилипа Орлика, нам сообщило сегодня, 28 мая, Радио Свобода со ссылкой на украинское Министерство культуры и информационной политики. Ценную историческую реликвию впервые привезут в Украину и будут экспонировать в Софийском соборе в Киеве с 16 августа по 14 ноября.

"Конституция Пилипа Орлика 1710 года, рукопись латыни на бумаге из Национального архива Швеции (город Стокгольм) и булава, которая по легенде принадлежала Филиппу Орлику и гетману Ивану Мазепе с Линчопингской городской библиотеки (город Линчопинг, Швеция), будут экспонироваться в двух выставочных витринах", - говорится в сообщении.

В министерстве отметили, что осмотреть выставку можно будет по входному билету в Софию Киевскую, но учитывая общественный интерес, стоимость билета могут изменить.

Напомним, ранее президент Владимир Зеленский анонсировал трехдневное празднование Дня Независимости Украины, в рамках которого в страну привезут Конституции Пилипа Орлика. Позже в МИД рассказали о сложных переговорах со Швецией по этому поводу.

Конституция Пилипа Орлика - конституционный договор гетмана Войска Запорожского Филиппа Орлика со старшиной и казачеством, определявший права и обязанности всех членов Войска. Заключенный 5 апреля 1710. Должен был быть ратифицирован шведским королем Карлом XII, в случае его победы в Северной войне. Написанный на латыни и староукраинском языке. Памятник украинской политико-философской и правовой мысли. Действовала четыре года, когда Филипп Орлик и Войско Запорожское боролись за земли Гетьманщины. Сохранен документ на староукраинском языке в Москве и латыни в Швеции.