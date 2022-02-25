Где и в течение какого времени можно обменять 25 копеек

1 октября Национальный банк изъял из обращения монеты номиналом 25 копеек и все банкноты гривны, в ведении в оборот до 2003 года.
Этими средствами платежа больше нельзя будет рассчитываться, говорится в постановлениях Нацбанка.
Руководство Нацбанка утверждает, что это решение соответствует международным стандартам, упрощает наличные расчеты и делает более качественной наличные на руках у граждан.
Для чего нужны изменения?
В Нацбанке объясняют - после того, как в прошлом году изъяли монеты номиналом 1, 2 и 5 копеек, монеты номиналом 25 копеек невозможно разменять. Если отказаться и от них, то проблема решится.
Банкноты старого образца сейчас также почти не применяются. Их осталось только 1,8% от общего количества банкнот в обращении.
"Их изъятие из обращения не нанесет неудобств гражданам, одновременно бизнеса и государству принесет пользу", - убеждает регулятор.
В частности, вырастет надежность и качество наличности, ее будет проще транспортировать и использовать в расчетах.
Что делать со старыми монетами и банкнотами?
Монетой в 25 копеек и старыми банкнотами нельзя будет рассчитываться уже с 1 октября, но из обращения их изымать постепенно.
До 16 октября все магазины, рестораны и другие заведения должны сдать те монеты и банкноты, которые в них сейчас, в кассы банков. Эту сумму им зачислят на счета.
Граждане могут обменять изъятые средства платежа значительно дольше - в течение трех лет.
В любом банке монеты и банкноты можно будет обменять в течение года - до 30 сентября 2021 включительно.
В нацбанке и уполномоченных банках (Ощадбанк, ПриватБанк, Райффайзен Банк Аваль, ПУМБ) - в течение трех лет с даты изъятия. То есть до 30 сентября 2023 включительно.
Ранее Нацбанк уже решил изъять бумажные банкноты 1 и 2 гривны и монету 1 гривня образца 1996 года.
Вместо них в обращение ввели серебристые монеты нового образца.
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