Где и в течение какого времени можно обменять 25 копеек

11:23 02 Октябрь Киев, Украина

1 октября Национальный банк изъял из обращения монеты номиналом 25 копеек и все банкноты гривны, в ведении в оборот до 2003 года.



Этими средствами платежа больше нельзя будет рассчитываться, говорится в постановлениях Нацбанка.



Руководство Нацбанка утверждает, что это решение соответствует международным стандартам, упрощает наличные расчеты и делает более качественной наличные на руках у граждан.



Для чего нужны изменения?



В Нацбанке объясняют - после того, как в прошлом году изъяли монеты номиналом 1, 2 и 5 копеек, монеты номиналом 25 копеек невозможно разменять. Если отказаться и от них, то проблема решится.



Банкноты старого образца сейчас также почти не применяются. Их осталось только 1,8% от общего количества банкнот в обращении.



"Их изъятие из обращения не нанесет неудобств гражданам, одновременно бизнеса и государству принесет пользу", - убеждает регулятор.



В частности, вырастет надежность и качество наличности, ее будет проще транспортировать и использовать в расчетах.



Что делать со старыми монетами и банкнотами?