ГБР передало ВСУ 17 автомобилей, изъятых у родственников Медведчука и Козака

Сотрудники Государственного бюро расследований (ГБР) передали 17 автомобилей, которые были арестованы у родственников бывших народных депутатов Виктора Медведчука и Тараса Козака, на нужды одной из бригад Вооруженных сил Украины.
Информацию об этом сообщила пресс-служба ГБР.
Всего было передано 12 грузовиков, автокран, микроавтобус, фургон и два внедорожника. Общая стоимость этих транспортных средств составляет 1,1 миллиона долларов США.
Ранее эти автомобили принадлежали предприятию, связанному с родственниками Медведчука и Козака, которые были обвинены в финансировании вооруженной агрессии россии против Украины.
Кроме того, эти лица также являются объектами уголовного расследования по факту незаконной добычи песка на двух карьерах в Львовской области.
Информацию об этом сообщила пресс-служба ГБР.
Всего было передано 12 грузовиков, автокран, микроавтобус, фургон и два внедорожника. Общая стоимость этих транспортных средств составляет 1,1 миллиона долларов США.
Ранее эти автомобили принадлежали предприятию, связанному с родственниками Медведчука и Козака, которые были обвинены в финансировании вооруженной агрессии россии против Украины.
Кроме того, эти лица также являются объектами уголовного расследования по факту незаконной добычи песка на двух карьерах в Львовской области.
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