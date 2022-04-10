Футуристическая презентация электрокроссовера Volkswagen

19:03 13 ноября Киев, Украина

В Поднебесной нестандартно презентовали две новые модели электрического кроссовера Volkswagen, чтобы привлечь внимание к новинкам, компания провела невероятное световое шоу.

В ночное небо Китая подняли одновременно 2000 дронов, оснащенных светодиодными элементами. Изначально дроны рассыпались по небу, как звезды, а затем сформировали огромный логотип VW. Для усиления эффекта их подсвечивали снизу фонари и лазеры, образуя невероятные комбинации.

Следом за лого они образовали планету Земля, а потом и электромобиль VW ID.4, который возвышался на многоступенчатом пьедестале. Фигуры и ракурсы сменялись каждую секунду, попутно сопровождаясь слоганами и информацией о новинке. Шоу получилось очень зрелищным и нестандартным.

Производство ID.4 X будет налажено на заводе SAIC-Volkswagen в Китае. Его можно узнать по модернизированным бамперам, новым фарам с иной графикой и слегка увеличенным габаритам. Электрический ID. Crozz не отличается от глобальной модели. Оба кроссовера оснащены электромотором с отдачей в 204 л.с., который размещается на задней оси. Позже на рынок выйдет полноприводная версия. Запас хода составляет 520 км.



Стоимость и дату начала продаж пока не сообщают.