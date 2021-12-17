Сегодня в расписании работы столичного метро и наземного транспорта произойдут изменения

В ночь с 7 на 8 декабря работа киевского метрополитена будет продлена на час в связи с проведением на стадионе НСК «Олимпийский» футбольного матча (начало игры в 22:00) между командами «Шахтер» (Донецк) и «Шериф» (Тирасполь) ).
Об этом сообщает пресс-служба КП «Киевский метрополитен».
Возможное ограничение (закрытие) на вход станции «Олимпийская» перед началом футбольного матча.
После окончания игры возможно закрытие на вход станций:
«Олимпийская»,
Дворец спорта,
«Площадь Льва Толстого».
«Механизм применяется из соображений безопасности во избежание массового скопления пассажиропотока на платформах станций. Извиняемся за возможные неудобства!» – говорится в сообщении метрополитена.
Также в ночь с 7 на 8 декабря работаем на час дольше наземный общественный транспорт, сообщает пресс-служба КП «Киевпасстранс».
Будет продолжена работа маршрутов:
троллейбусных – №№ 3, 8, 18, 24, 26, 30, 41;
трамвайных – №№ 1-К, 8-К, 28;
автобусных в режиме маршрутного такси -№№178, 220, 410, 500, 523, 576, 582.
Кроме того, будет обеспечено дежурство резервных автобусов, которые при необходимости будут задействованы на маршрутах №№ 33-Т, 55, 69, 99.
Возможное ограничение (закрытие) на вход станции «Олимпийская» перед началом футбольного матча.
После окончания игры возможно закрытие на вход станций:
«Олимпийская»,
Дворец спорта,
«Площадь Льва Толстого».
«Механизм применяется из соображений безопасности во избежание массового скопления пассажиропотока на платформах станций. Извиняемся за возможные неудобства!» – говорится в сообщении метрополитена.
Также в ночь с 7 на 8 декабря работаем на час дольше наземный общественный транспорт, сообщает пресс-служба КП «Киевпасстранс».
Будет продолжена работа маршрутов:
троллейбусных – №№ 3, 8, 18, 24, 26, 30, 41;
трамвайных – №№ 1-К, 8-К, 28;
автобусных в режиме маршрутного такси -№№178, 220, 410, 500, 523, 576, 582.
Кроме того, будет обеспечено дежурство резервных автобусов, которые при необходимости будут задействованы на маршрутах №№ 33-Т, 55, 69, 99.
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