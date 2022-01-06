Футбол: Мусолитин и Лехия расторгли контракт

14:12 06 Январь Киев, Украина

Николай Мусолитин больше не игрок Лихии. Футболист и польский клуб решили разорвать соглашение.

Сообщает сайт команды.



Напомним, что украинец подписал контракт с "бело-зелеными" в январе прошлого года. Однако с того времени Мусолитин отыграл за Лехию лишь семь матчей в польской Экстракласе, отдав при этом одну результативную передачу.

Мусолитин перешел в "Лехию" из "Валмиеры" в ноябре 2020 года. В нынешнем сезоне 22-летний украинец провел 5 матчей и отметился одной результативной передачей.



Напомним, в 2015-2019 годах Николай выступал в "Черноморце". Также он становился одним из чемпионов мира в составе сборной Украины U-20 под руководством нынешнего наставника "сине-желтых" Александра Петракова.