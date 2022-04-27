ФРГ выступила за усиление ответственности чиновников-коррупционеров в Украине

Ситуация с так называемым конституционным скандалом, вызванным решением ВКС, еще не разрешилась. Процесс выхода из нее продолжается. К этому процессу подключились многие иностранные организации. Так, по сообщению пресс-службы ОПУ, посол Германии в Украине Анка Фельдгузен призвала как можно быстрее урегулировать кризис с электронным декларированием в Украине.
Она отметила, что вопрос декларирования остается очень важным.
Напомним, пути выхода из кризиса с Конституционным Судом рассматривали в пятницу, 27 ноября, на заседании Национального совета по вопросам антикоррупционной политики. На заседании председательствовал президент Владимир Зеленский.
Накануне сообщалось, что рабочая группа Верховной Рады согласовала ряд ключевых позиций по решению ситуации с электронным декларированием доходов чиновников.
Добавить комментарий (Появится после модерации)
Комментарии