Франция планирует обучить 7000 украинских военных в этом году в рамках миссии ЕС

В этом году Франция планирует обучить 7000 украинских военных в рамках миссии Европейского союза по военной поддержке Украины.
Согласно информации от Associated Press, на прошлой неделе французская армия открыла доступ на свою тренировочную базу в сельской местности для наблюдения за заключительными испытаниями последнего класса украинских пехотинцев, завершивших четырехнедельный курс.
Исходная цель миссии была обучить 15 000 солдат, но она превзошла этот план и теперь нацелена на достижение 35 000 обученных военных к концу года.
Военные инструкторы передают разнообразные навыки, включая обращение с оружием, оказание первой помощи на поле боя, разминирование, нанесение ударов с воды, ремонт оборудования, обучение офицеров и поддержку военных капелланов.
Согласно информации от Associated Press, на прошлой неделе французская армия открыла доступ на свою тренировочную базу в сельской местности для наблюдения за заключительными испытаниями последнего класса украинских пехотинцев, завершивших четырехнедельный курс.
Исходная цель миссии была обучить 15 000 солдат, но она превзошла этот план и теперь нацелена на достижение 35 000 обученных военных к концу года.
Военные инструкторы передают разнообразные навыки, включая обращение с оружием, оказание первой помощи на поле боя, разминирование, нанесение ударов с воды, ремонт оборудования, обучение офицеров и поддержку военных капелланов.
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