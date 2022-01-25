Фонд «Жизнелюб» запускает карьерный марафон для людей старше 50

Карьерный марафон для людей старше 50 лет от фонда «Жизнелюб» будет проходить со 2 февраля по 2 марта 2022-го в онлайн-формате. Он будет полезен тем, кто хочет найти новую работу или сменить профессию.
На марафоне можно узнать, как правильно писать резюме и мотивационные письма, где искать работу, как проходить собеседования. Успешные студенты получат индивидуальные карьерные консультации.
Вебинары будут проводить проектный менеджер «Жизнелюба» Юлия Руденко, руководитель отдела маркетинга Work.ua Саша Летова, HR-маркетолог Татьяна Пашкина, HR-эксперт Карине Макиан, карьерный консультант Татьяна Волошина и эксперт по ораторскому мастерству Виктория Никулина.
Также своим опытом поделится участница предыдущих марафонов, Наталья Хабарова, которая в возрасте 50+ сменила профессию и стала флористкой.
Чтобы стать участником марафона нужно заполнить гугл-форму.
Эйджизм – распространенный вид дискриминации в Украине. Согласно опросу 2018 года, 39,7% граждан подвергались этой дискриминации, среди них – 33% людей от 18 до 29 лет, 39,3% – в возрасте от 30 до 54 лет, и почти 50% – в возрасте более 55 лет.
«Жизнелюб» уже запустил несколько проектов, помогающих людям старше 50 социализироваться и найти работу. Например, в марте 2021-го в четвертый раз провели «Неделю взрослого стажера», в рамках которой кандидаты 50+ могут попробовать себя в новой профессии и стать фрилансерами. По результатам стажировки кандидату может предложить постоянное место работы.
На марафоне можно узнать, как правильно писать резюме и мотивационные письма, где искать работу, как проходить собеседования. Успешные студенты получат индивидуальные карьерные консультации.
Вебинары будут проводить проектный менеджер «Жизнелюба» Юлия Руденко, руководитель отдела маркетинга Work.ua Саша Летова, HR-маркетолог Татьяна Пашкина, HR-эксперт Карине Макиан, карьерный консультант Татьяна Волошина и эксперт по ораторскому мастерству Виктория Никулина.
Также своим опытом поделится участница предыдущих марафонов, Наталья Хабарова, которая в возрасте 50+ сменила профессию и стала флористкой.
Чтобы стать участником марафона нужно заполнить гугл-форму.
Эйджизм – распространенный вид дискриминации в Украине. Согласно опросу 2018 года, 39,7% граждан подвергались этой дискриминации, среди них – 33% людей от 18 до 29 лет, 39,3% – в возрасте от 30 до 54 лет, и почти 50% – в возрасте более 55 лет.
«Жизнелюб» уже запустил несколько проектов, помогающих людям старше 50 социализироваться и найти работу. Например, в марте 2021-го в четвертый раз провели «Неделю взрослого стажера», в рамках которой кандидаты 50+ могут попробовать себя в новой профессии и стать фрилансерами. По результатам стажировки кандидату может предложить постоянное место работы.
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