Фонд "Вернись живым" получил право покупать из-за границы товары военного назначения

15:16 22 июня Киев, Украина

Фонд "Вернись живым" стал первым благотворительным фондом в Украине, который получил официальное право покупать из-за границы товары военного назначения, сообщает волонтер-юрист Руслана Величко .

“С конца марта Фонд зарегистрирован как субъект осуществления международных передач товаров, в частности, товаров военного назначения в Государственном экспортном контроле Украины. Теперь мы можем передавать не только определенный вид оптики, связи и т.д., но и средства "активного поражения", которые находятся на вооружении в армии США и других передовых европейских стран", - отмечает Величко.

Такой статус дает фонду право покупать у производителей соответствующие товары напрямую – без посредников. Это не только удешевит цену, но и обезопасит от некачественного товара и недобросовестных продавцов.



Основное внимание "Вернись живым" будет концентрировать именно на летальном вооружении, которое усилит Вооруженные силы. Они готовы и способны покупать и передавать на баланс в воинские части ударные БПЛА, вертолеты, боеприпасы и т.д.

«Мы уже реализуем сделки на общую сумму около 20 миллионов долларов и вскоре обрадуем вас первыми достижениями. Часть этих средств была потрачена на одно из самых мощных изделий в своем классе", – добавила волонтер.

Фонд призывает всех небезразличных – в частности, крупный и средний бизнес, IT-кластер и диаспору по всему миру – приобщиться и помочь реализовать самые амбициозные проекты и закрыть критические запросы военных.