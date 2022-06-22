Фонд "Вернись живым" получил право покупать из-за границы товары военного назначения

Фонд "Вернись живым" стал первым благотворительным фондом в Украине, который получил официальное право покупать из-за границы товары военного назначения, сообщает волонтер-юрист Руслана Величко .
Такой статус дает фонду право покупать у производителей соответствующие товары напрямую – без посредников. Это не только удешевит цену, но и обезопасит от некачественного товара и недобросовестных продавцов.
Основное внимание "Вернись живым" будет концентрировать именно на летальном вооружении, которое усилит Вооруженные силы. Они готовы и способны покупать и передавать на баланс в воинские части ударные БПЛА, вертолеты, боеприпасы и т.д.
Основное внимание "Вернись живым" будет концентрировать именно на летальном вооружении, которое усилит Вооруженные силы. Они готовы и способны покупать и передавать на баланс в воинские части ударные БПЛА, вертолеты, боеприпасы и т.д.
Фонд призывает всех небезразличных – в частности, крупный и средний бизнес, IT-кластер и диаспору по всему миру – приобщиться и помочь реализовать самые амбициозные проекты и закрыть критические запросы военных.
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