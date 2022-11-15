Фонд соцстраха: оккупанты убили на работе более двухсот украинцев

18:33 14 ноября Киев, Украина

С начала полномасштабного вторжения в результате действий российских военных в Украине пострадали 702 работника. Из общего числа потерпевших 214 погибли.



Об этом сообщили в Фонде социального страхования.



В сведения не внесли данные о военнослужащих, полицейских, рядовой и начальствующий состав органов внутренних дел, органов и подразделений гражданской защиты ГСЧС и других.

"По каждому случаю ранений или смерти украинских работников в результате российского вторжения организуется работа по расследованию", - говорят чиновники.

Среди регионов, в которых зафиксировали наибольшее количество смертей и ранений украинцев на работе, лидером является Киев: здесь пострадало 139 работников , 3 9 из которых травмировали смертельно.



Также 93 работника пострадали, а 32 погибли в Днепропетровской области. В Николаевской области – 76 пострадавших и 29 погибших, в Донецкой области – 63 пострадавших и 11 погибших, в Харьковской области – 65 и 14 соответственно, в Запорожье – 52 и 10, в Винницкой области – 39 и 12, в Черниговской области – 28 и в 28 и 11, в Кировоградской области – 23 и 11, а в Киевской области – 22 и 11.



Все пострадавшие, как отмечают в фонде, обеспечены страховыми выплатами и медико-социальными услугами.