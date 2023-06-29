Фонд Рината Ахметова помогает эвакуированным: доставка продуктов в Днепр

14:53 29 июня Киев, Украина

Фонд Рината Ахметова доставил в город Днепр четыре тысячи наборов необходимых продуктов для тех, кто вынужден был эвакуироваться из Бахмута и Волновахской громады.



Согласно информации, предоставленной пресс-службой фонда в четверг, 29 июня, каждый набор содержит основные пищевые продукты: макаронные изделия, сахар, соль, муку и крупу. Также включены консервированная фасоль, тушеное мясо, паштет и печенье.



Представители пресс-службы добавили, что в ближайшие недели будет завершена передача свыше 30 тысяч наборов для переселенцев из Донецкой области, которые зарегистрированы в гуманитарных центрах территориальных общин.