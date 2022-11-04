Фонд Притулы собрал деньги на 60 БТРов Spartan для ВСУ вместо 50

За полтора суток фонд телеведущего и волонтера Сергея Притулы успел собрать на 60 бронетранспортеров Spartan для ВСУ вместо запланированных 50.
Об этом Притула сообщил в Facebook в четверг, 3 ноября.
Директор фонда Анна Гвоздяр в разговоре с Притулой рассказала, что фонд договаривается о закупке 60, а не 50 бронетранспортеров.
В свою очередь Притула добавил, что много денег поступило из-за рубежа.
Всего было собрано 236 миллионов гривен.
Об этом Притула сообщил в Facebook в четверг, 3 ноября.
Директор фонда Анна Гвоздяр в разговоре с Притулой рассказала, что фонд договаривается о закупке 60, а не 50 бронетранспортеров.
В свою очередь Притула добавил, что много денег поступило из-за рубежа.
Всего было собрано 236 миллионов гривен.
Он добавил, что Великобритания в этом году передала украинской армии 35 бронетранспортеров Spartan в качестве материально-технической помощи. В то же время украинцы обеспечили почти вдвое большую партию.
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