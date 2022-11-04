Фонд Притулы собрал деньги на 60 БТРов Spartan для ВСУ вместо 50

08:12 04 ноября Киев, Украина





Об этом



Директор фонда Анна Гвоздяр в разговоре с Притулой рассказала, что фонд договаривается о закупке 60, а не 50 бронетранспортеров.



В свою очередь Притула добавил, что много денег поступило из-за рубежа.



Всего было собрано 236 миллионов гривен. За полтора суток фонд телеведущего и волонтера Сергея Притулы успел собрать на 60 бронетранспортеров Spartan для ВСУ вместо запланированных 50.Об этом Притула сообщил в Facebook в четверг, 3 ноября.Директор фонда Анна Гвоздяр в разговоре с Притулой рассказала, что фонд договаривается о закупке 60, а не 50 бронетранспортеров.В свою очередь Притула добавил, что много денег поступило из-за рубежа.Всего было собрано 236 миллионов гривен.

"Мы останавливаем этот сбор, потому что этих средств хватает и на 60 "спартанов", и даже четыре миллиона гривен у нас остается сверху на следующий проект. Это что-то очень хорошее, нужное и бронированное", - заинтриговал Притула.

Он добавил, что Великобритания в этом году передала украинской армии 35 бронетранспортеров Spartan в качестве материально-технической помощи. В то же время украинцы обеспечили почти вдвое большую партию.